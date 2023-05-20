Масгрэйв: лёг после гонки в Лахти и проспал вечеринку в конце сезона. Очень разочарован

Призёр этапа Кубка мира британский лыжник Эндрю Масгрэйв рассказал, что проспал итоговую вечеринку после последней гонки на этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Лахти (Финляндия).
«Я проснулся посреди ночи и ничего не понимал. Я просто хотел немного отдохнуть в постели и в семь часов вчера ненадолго прилёг. Я на мгновение закрыл глаза, а когда проснулся, понял, что всё уже закончилось. Было пять часов утра, я проспал всю вечеринку. Я был очень разочарован, потому что ждал это мероприятие. Партнёры по команде говорят, что пытались выяснить, что со мной случилось, но я им не верю. Я был в спальне, они бы легко нашли меня.
Но на самом деле, я хорошо отдохнул в тот день. Я был уставшим и нуждался в отдыхе. Когда проходят соревнования, мы встаём рано, и зачастую не хватает времени, чтобы выспаться», — приводит слова Масгрэйва Dagbladet.
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