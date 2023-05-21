Лыжник Шемякин — о непопадании в сборную: я все критерии выполнил, но в команду не попал

Многократный победитель различных лыжных марафонов Алексей Шемякин прокомментировал своё непопадание в сборную России на централизованную подготовку к сезону-2023/2024.
«Я, конечно, никогда не был в сборной, но очень хотел поработать с командой хотя бы прицепом. В 2019-м на чемпионате России в Малиновке у меня была бронза, а потом я и марафон на 70 км выиграл. Критерии я выполнил, но в этот мир так и не попал. Хотелось понять просто, что я представляю собой на фоне лидеров. Меня никто не поддержал в вопросе тренировок со сборной за счёт региона. Я ходил по администрациям в Архангельской области, но меня никто не услышал.
Я пережил этот момент, сейчас у меня другая мотивация, другие цели. Я читал интервью призёра чемпионата мира Евгения Белова после того, как его убрали из состава сборной и сделал вывод, что ему нелегко живётся. Но ему есть с чем сравнивать, а мне не с чем.
Последние пять лет я тренируюсь один, сам себе пишу тренировочные планы, составляю график сборов. Спасибо региону, что поддержали меня в плане самоподготовки, но вопросов много. Мне не хватает сервисёра зимой, очень много времени уходит на подготовку лыж. Не хватает массажиста постоянно рядом – я об этом много лет мечтаю», — сказал Шемякин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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