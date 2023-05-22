Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжник Шемякин рассказал, что ему пришлось взять кредит для покупки нормального инвентаря

Лыжник Шемякин рассказал, что ему пришлось взять кредит для покупки нормального инвентаря
Иван Якимушкин, Денис Спицов и Алексей Шемякин
Аудио-версия:
Комментарии

Лыжник Алексей Шемякин, который в прошедшем сезоне выиграл лыжные марафоны в Токсово, Поморье и на «Празднике Севера», рассказал о том, на какие деньги приобрёл необходимый инвентарь.

«Перед стартом зимнего сезона я взял кредит и приобрёл четыре пары лыж – хорошо, жена не знала. Обошлось это почти в 300 тысяч рублей. Речь не о том, что я хочу бегать на уровне сборной, хотя в отдельных гонках у меня получалось, мне бы спортсменов из других регионов обыгрывать. Кто-то не готов в себя вкладывать собственные деньги. У меня другой подход. Я хотел получить высшее образование, закончив вуз с красным дипломом, – выполнил. Хотел в лыжах стать мастером спорта – выполнил. Хотел стать чемпионом России – выполнил. Хотел попасть в сборную – не получилось. Но я поставил плюсик, что критерии выполнил. И постоянно в себя вкладывал средства», — сказал Шемякин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью выйдет на «Чемпионате» в понедельник, 22 мая, в 8:00.

Материалы по теме
«Настали трудные времена». Без России лыжный спорт поглотил финансовый кризис
«Настали трудные времена». Без России лыжный спорт поглотил финансовый кризис
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023