Лыжник Шемякин рассказал, что ему пришлось взять кредит для покупки нормального инвентаря

Лыжник Алексей Шемякин, который в прошедшем сезоне выиграл лыжные марафоны в Токсово, Поморье и на «Празднике Севера», рассказал о том, на какие деньги приобрёл необходимый инвентарь.
«Перед стартом зимнего сезона я взял кредит и приобрёл четыре пары лыж – хорошо, жена не знала. Обошлось это почти в 300 тысяч рублей. Речь не о том, что я хочу бегать на уровне сборной, хотя в отдельных гонках у меня получалось, мне бы спортсменов из других регионов обыгрывать. Кто-то не готов в себя вкладывать собственные деньги. У меня другой подход. Я хотел получить высшее образование, закончив вуз с красным дипломом, – выполнил. Хотел в лыжах стать мастером спорта – выполнил. Хотел стать чемпионом России – выполнил. Хотел попасть в сборную – не получилось. Но я поставил плюсик, что критерии выполнил. И постоянно в себя вкладывал средства», — сказал Шемякин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Полное интервью выйдет на «Чемпионате» в понедельник, 22 мая, в 8:00.
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