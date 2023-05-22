Лыжник Алексей Шемякин: у меня три высших образования. Какое-нибудь пригодится

Лыжник из Архангельской области Алексей Шемякин, многократный победитель марафонов, в том числе и на чемпионате России, рассказал о своём образовании.
«У меня три высших образования. Какое-нибудь пригодится. Отец мне всегда говорил, что лыжами семью не прокормишь, иди учись. В Северодвинске два крупных предприятия, которые строят подводные лодки. Я почему пропустил юниорский и молодёжный возраст – учился. Получил сначала профессию электромонтажника, а потом морского инженера. На первых курсах занимался тем, что силовой кабель через всю подводную лодку таскал.
Когда я перешёл на третий курс, у нас в вузе отменили военную кафедру, так что морским офицером стать не получилось. Я учился и работал, на лыжи совершенно времени не было. Чтобы просто покататься, нужно было либо вставать в пять утра, либо выходить в десять вечера и бежать в тёмный лес. Если бы не лыжи, я был бы сейчас инженером, что-то проектировал, чертил схемы и участвовал в строительстве подводных лодок.
Так получилось, что по ходу спортивной карьеры я попал в МВД и был нужен там как спортсмен. Но были моменты, когда приходилось работать реальным полицейским, патрулировать улицы в Северодвинске. Начинал я рядовым, дослужился до старшего лейтенанта. Но мне пришлось сменить регион, теперь на ведомственных соревнованиях я представляю не Архангельскую область, а Вологодскую. Ну и высшее образование юридическое получил, иначе офицером бы не стал.
А третье образование – тренерское. Я с детства мечтал тренером быть, но пришлось отложить из-за технического. И всё-таки я своей цели добился, образование получил. Так что у меня есть запасной аэродром. Возможно, у меня получится работать с детьми. Ко мне уже не раз родители подходили, говорили, что готовы отдать своих ребят именно мне», — сказал Шемякин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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