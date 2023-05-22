Алексей Шемякин рассказал, из чего складывается зарплата регионального лыжника

Многократный победитель различных лыжных марафонов Алексей Шемякин рассказал о зарплате члена сборной Архангельской области по лыжным гонкам.
«У меня ставки в ГАУ «Водник» и «Динамо». Суммы называть не буду – они ниже средней зарплаты в Архангельской области. Сборы мне оплачивает СШОР «Поморье», но в прошлом сезоне финансирование немного сократили. Думаю, не только у меня такая ситуация.
В финансировании сборов не отказывают. Но тут нужно понимать вот что. В любом Центре спортивной подготовки есть документ, в котором прописан потолок затрат на жильё, питание и т.д. Архангельская область не может оплачивать спортсмену питание более чем на 800 рублей в сутки. Хочешь больше – добавляй из своего кармана. То же самое касается и проживания», — сказал Шемякин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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