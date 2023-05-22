Лыжник Шемякин — о триатлоне: жена офигела, когда узнала, сколько велосипед стоит

Российский лыжник Алексей Шемякин, который в прошедшем сезоне выиграл лыжные марафоны в Токсово, Поморье и на «Празднике Севера», рассказал об увлечении триатлоном.
«Если честно, сейчас я увлёкся летним триатлоном. Жена, конечно, офигела, когда узнала, сколько велосипед стоит. Сказала: «Ты заколебал, продавай лыжи» (смеётся). Велосипед за миллион — это просто для того, чтобы быть хоть на каком-то уровне. Два года назад я впервые принял участие в таких соревнованиях в Сочи. Просто взял велосипед напрокат, поучаствовал, мне это очень понравилось, меня это зацепило.
Марафон пробежать – мы и так столько бегаем, всё лето бегаем, а там в сентябре на классическом триатлоне марафон 42 км. Когда первый раз участвовал, я лучшее время на марафоне показал. Все профессионалы офигели (улыбается), у всех выиграл по пять минут.
Я сейчас занимаюсь просто для себя, выхожу на старт, получаю удовольствие от гонки. Просто это тоже дорогое удовольствие. Велосипед там очень много значит во всей гонке, как у нас лыжи. Я посмотрел у ребят, какие у них велосипеды, там начинается от миллиона. А я взял напрокат, чтобы просто прокатиться, и он стоил 100 тыс. — это шоссейник любительский», — сказал Шемякин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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