Лыжница Ступак рассказала, что переходила в группу Бородавко не ради отдыха

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак рассказала о подготовке к сезону-2022/2023, в ходе которого она выступила на небольшом количестве стартов.

Тренер Ступак Маркус Крамер был вынужден покинуть Россию, и Юлия перешла в группу Юрия Бородавко.

«Не было такого, что я пришла к Юрию Викторовичу в группу и думаю: «Пойду отдохну! Вот начнётся декабрь, и поеду куда-нибудь». Мы с Юрием Викторовичем много об этом разговаривали. Он знал все эти нюансы, что есть какой-то определённый спад мотивации. И он мне говорил: «Юль, это нормально!». И мне было очень важно увидеть поддержку в лице Юрия Викторовича, это очень классно! Потом мы с ним поговорили, я сказала, что мне нужно время, он сказал «без проблем». Конечно, наверно, для каждого тренера не так просто даётся, когда спортсмен из твоей группы говорит, что нужно время. Наверное, надо быть очень сильным человеком и достаточно мощным тренером, чтобы дать спортсмену эту свободу.

Я не буду говорить, что делала в этот промежуток, но это было очень классное время, я наполнилась! Постолимпийской депрессии у меня нет. У меня всё просто. Если я понимаю, что что-то не так, я просто иду от этого подальше и пробую что-то другое», — сказала Ступак в интервью телеграм-каналу Константина Мегеля.

В новом сезоне Юлия будет тренироваться в группе Егора Сорина.