Юлия Ступак: серебряная медаль на «Тур де Ски» для меня очень важна

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала, насколько важна для неё серебряная медаль многодневки «Тур де Ски» — 2021.
В сезоне-2020/2021 Юлия вернулась в спорт после замужества и рождения в январе 2020 года сына Арсения.
«Серебряная медаль на «Тур де Ски» для меня очень важна. У меня аж мурашки побежали сразу! Вообще для меня всё очень важно — для меня нет мелочей, полумер. Всё очень-очень важно, но в то же время важно не перейти за грань важности. Надо именно идти по этой грани, как по хребту — тогда ловишь баланс.
Важно потому, что «Тур де Ски» — показатель твоего статуса как лыжника. То есть это очень-очень серьёзное соревнование. Быть призёром или победителем тура — это показывает твой статус, твой уровень.
Когда в подъёмы забиралась, в голове была пустота. В этот момент ты какие-то мысли ставишь на паузу, хотя это большая редкость для современного человека. Просто думаешь, чтобы тебе хватило сил на всё. А когда пересекала черту, даже не думала о том, какая я — вторая или третья.
Я сейчас, перед отъездом, достала эту статуэтку. У меня ребёнок её поцеловал, потому что он, видимо, увидел, что я её целую. Он поцеловал, и для меня она по-новому заиграла, потому что она ещё такая увесистая, тяжёлая. Но я не знаю, сколько весит первая статуэтку за первую позицию!
Все, кто потом говорил, что там не было норвежцев по ходу сезона — потом мы бежали в Фалуне, я заезжаю второй, и уже меняется мнение, что и с норвежками можно бороться. Йохауг тогда была третьей.
«Тур де Ски» — это моя отдельная любовь, потому что это очень сложно в плане психологии. Когда выходишь на заключительный этап, гонка в гору, то, скажу честно, поджилки трясутся будь здоров! Потому что ты можешь либо сейчас приобрести, либо всё потерять», — сказала Ступак в интервью телеграм-каналу Константина Мегеля.
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