В Уфе задержан детский тренер по горнолыжному спорту. Он сознался в домогательствах

В Уфе задержан детский тренер по горнолыжному спорту Константин Леонтьев, работающий в спортивной школе олимпийского резерва. Его обвинили в сексуальном домогательстве несколько несовершеннолетних спортсменок: он домогался до девочек во время соревнований по ски-кроссу. 58-летний тренер во всём сознался в ходе допроса.

По данным издания SHOT, две сестры-лыжницы рассказали маме, что их тренер по ски-кроссу домогался до них с действиями сексуального характера во время нескольких выездов на соревнования. Старшая дочь, девятиклассница, призналась, что Леонтьев позволял себе трогать её. Как сообщает мама пострадавших девочек, её младшая дочь, пятиклассница, была изнасилована.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера». Константин Леонтьев работал с детьми более 20 лет.