Холунд — о завершении карьеры: меня разрывало на части. Теперь я выбрал семью и не жалею

Четырёхкратный чемпион мира, норвежский экс-лыжник Ханс Кристер Холунд признался, что не жалеет о завершении профессиональной карьеры.

«Я посчитал нужным объявить о решении до оглашения заявки команды. Знаю, что это было правильно. Я ни о чём не жалею и стремлюсь исследовать другие аспекты жизни. Трудно жить семейной жизнью и постоянно опасаться болезней. Прошлой зимой мне пришлось уйти из дома, когда сын заболел. Это было единственно верное решение для работы — но нельзя уходить, когда твой ребёнок болеет. Меня разрывало на части. Теперь я выбрал семью.

Я хочу научить сына бегать на лыжах. Когда ты профессиональный спортсмен, ты редко бываешь дома, и у тебя нет такой возможности. Моя жизнь может быть чем-то большим, чем просто лыжная карьера. Мне не грустно из-за того, что я ушёл. Я доволен тем, чего мне удалось достичь», — приводит слова Холунда VG.