«Это глупости». Экс-тренер сборной России по лыжам — о причастности к допинг-скандалам

Менеджер сборной России по лыжным гонкам и экс главный тренер национальной команды Юрий Чарковский высказался о заявлениях в зарубежных СМИ, которые связывают его с допинг-скандалами в российском спорте. Специалист подчеркнул, что равнодушно относится к обвинениям и не обращает внимания.
«Это глупости. Я на это, во-первых, не обращаю внимания. Например, после 2009 года (допинг-скандалы с участием Евгения Дементьева и Юлии Чепаловой. — Прим. «Чемпионата») они связывали этот допинг с моим именем. Я никогда не вдавался в подробности медицины, никогда не совал свой нос туда. Поэтому это всё необъективно. Так что равнодушно отношусь к этому. Если обращать внимание на то, что они пишут, можно сразу завязать.
Эти обвинения идут от норвежцев, шведов и финнов. А финны, когда сами замешаны, молчат. А только немножко отряхнутся, время проходит, тоже начинают вопить. Что интересно, во времена Елены Валерьевны Вяльбе, когда она была спортсменкой, ничего этого не было. У нас была дружба с норвежцами, со шведами. К ней приезжали домой иностранные спортсменки. И когда эта дружба прекратилась, это всё и началось», — приводит слова Чарковского «РИА Новости Спорт».
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