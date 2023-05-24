«Муси-пуси, пупсики». Юлия Ступак опубликовала фото с велотренировки
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях фото со сбора в Кисловодске. В кадре Ступак позирует на велосипеде.
«Муси-пуси, пупсики», — подписала фото Ступак.
Фото: из личного архива Юлии Ступак
Ступак несколько лет тренировалась под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера. Когда перед сезоном-2022/2023 Крамер вынужден был покинуть Россию, Юлия оказалась в группе Юрия Бородавко. Однако пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023 по состоянию здоровья. В конце сезона Ступак объявила, что продолжит работать по планам Крамера, который сейчас тренирует сборную Италии. Со следующего сезона лыжница будет тренироваться в группе Егора Сорина.
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