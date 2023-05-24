Международная федерация лыжных видов спорта оставила в силе отстранение россиян

Совет Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, сообщается в пресс-релизе организации. Данное решение, как и первоначальное, было принято из-за ситуации на Украине.
Это произошло сегодня, 24 мая, на заседании FIS, которое состоялось в преддверии конгресса организации.
«Действующая политика FIS не позволяет российским и белорусским спортсменам, а также официальным лицам участвовать в мероприятиях под эгидой федерации. (Отстранение) остаётся в силе до дальнейшего уведомления», — говорится в официальном заявлении.
Отметим, что ранее заместитель генерального секретаря FIS Никлас Карлссон сообщил СМИ, что решение по допуску спортсменов из России и Беларуси на турниры под эгидой организации в мае принято не будет.
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