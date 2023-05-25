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Член правления FIS Рёсте: рад, что совет не изменил своего решения об отстранении россиян

Член правления FIS Рёсте: рад, что совет не изменил своего решения об отстранении россиян
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Член правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) норвежец Эрик Рёсте высказался о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«И мнение Норвежской лыжной ассоциации, и моё мнение по вопросу допуска россиян хорошо известны. Я рад, что совет FIS не изменил своего решения об отстранении», — приводит слова Рёсте VG.

Ранее в FIS сообщили, что организация не будет принимать решение по допуску спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования под своей эгидой в мае. Рассмотрение этого вопроса состоится позднее.

Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине.

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