Член правления FIS Рёсте: рад, что совет не изменил своего решения об отстранении россиян

Член правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) норвежец Эрик Рёсте высказался о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«И мнение Норвежской лыжной ассоциации, и моё мнение по вопросу допуска россиян хорошо известны. Я рад, что совет FIS не изменил своего решения об отстранении», — приводит слова Рёсте VG.

Ранее в FIS сообщили, что организация не будет принимать решение по допуску спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования под своей эгидой в мае. Рассмотрение этого вопроса состоится позднее.

Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине.