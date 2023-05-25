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«Там сидят трусы». Норвежский эксперт раскритиковал FIS за решение по российским лыжникам

«Там сидят трусы». Норвежский эксперт раскритиковал FIS за решение по российским лыжникам
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Норвежский эксперт Петтер Скинстад прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отложить рассмотрение вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Мне вообще не нравится, какие сигналы подаёт FIS. Думаю, что там сидят трусы, которые просто хотят последить за тем, что делают другие спортивные федерации и Международный олимпийский комитет. Они хотят увидеть, как будет развиваться дело. Единственным разумным решением было бы сказать, что россияне и белорусы отстранены до конца СВО (формулировка изменена в связи с официальной позицией РФ) и пока Россия не загладит свою вину. Всё остальное я считаю абсолютно неправильным. Но они не смеют так говорить», — приводит слова Скинстада Nettavisen.

Ранее в FIS сообщили, что решение по допуску российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации не будет принято в мае.

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