«Приятно удивлён». Норвежский комментатор — о решении FIS по России

Норвежский комментатор Ян Петтер Сальтведт прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«На самом деле я приятно удивлён. У меня были довольно серьёзные опасения насчёт того, что FIS может быть одной из тех федераций, которые собрались сейчас дать возможность россиянам и белорусам. Они могли принять решение, которое было бы спорным и поставило бы под сомнение участие норвежских лыжников в соревнованиях. Думаю, было принято решение, которым мы удовлетворены, но оно может быть изменено в короткие сроки», — приводит слова Сальтведта Nettavisen.

Ранее в FIS сообщили, что организация не будет принимать решение по допуску спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования под своей эгидой в мае.