В Кубке мира по горным лыжам убрали параллельные гонки и добавили командную комбинацию

В Кубке мира по горным лыжам сезона – 2023/2024 не будет параллельных гонок и появится новая командная альпийская комбинация, сообщает NBC.
Параллельные гонки отсутствуют в программе соревнований впервые с, по крайней мере, 2010 года. В прошлом сезоне единственные запланированные старты у мужчин и женщин не состоялись из-за плохих погодных условий.
Индивидуальные и командные параллельные соревнования проводились на чемпионате мира в феврале этого года, и некоторые звёзды их пропустили. Прошлой весной МОК исключил параллельное командное соревнование, присутствовавшее в олимпийской программе в 2018 и 2022 годах, из расписания Игр-2026.
На этапе в австрийском Китцбюэле в январе следующего года у мужчин и в швейцарской Кранс Монтане в феврале у женщин впервые в Кубке мира пройдёт командная альпийская комбинация. Как и индивидуальная комбинация, она состоит из двух заездов: скоростного спуска или супергиганта и слалома, однако выполняться они будут разными спортсменами. При этом индивидуальная комбинация отсутствует в Кубке мира четвёртый сезон подряд, но пока сохраняется в программе чемпионатов мира и Олимпийских игр.
Кубок мира традиционно стартует в австрийском Зёльдене, где пройдут соревнования в гигантском слаломе. Финал Кубка мира впервые разбит на две части. В первый соревновательный уик-энд в австрийском Заальбахе пройдут гонки в технических дисциплинах, а во второй — в скоростных.
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