Степанова: в FIS надеются, что ситуация с российскими спортсменами разрешится сама собой

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова высказалась о решении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«FIS пытается соблюсти баланс, но всё это выглядит так, будто они надеются, что ситуация разрешится сама собой. Я больше так не думаю. Либо мы вернёмся на равных условиях, либо не вернёмся вообще. Под равными условиями я подразумеваю в первую очередь отсутствие какого-либо комитета, который имел бы право ставить под сомнение политические взгляды спортсменов.

Мир намного больше, чем Скандинавия. Они могут кататься на лыжах без нас сколько угодно, мы делаем то же самое. Многие считают, что отстранение россиян — верное решение? Я не против того, чтобы люди думали, говорили или делали что-то, если это не противозаконно. Разные мнения меня ничуть не смущают. Можно не соглашаться друг с другом, но важно сохранять уважение», — приводит слова Степановой SVT.