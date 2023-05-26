Елена Вяльбе не исключила, что женские и мужские дистанции в России тоже могут уравнять

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возможном переходе на международный стандарт лыжных дистанций. Вяльбе не исключила, что дистанции женских и мужских гонок в российских соревнованиях могут быть уравнены.
«Мы пока ещё не приняли решения. Есть несколько факторов. Быстро у нас может не получиться. В принципе, все дистанции должны быть приравнены к международным, но для этого нужно пройти достаточно серьёзный процесс в министерстве спорта, иначе мы можем не получить официальный статус этих соревнований. В июне будем решать коллегиально, самостоятельно принимать такие решения я не могу», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Ранее стало известно, что новый формат проведения соревнований по лыжным гонкам может быть применён на Олимпийских играх.
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