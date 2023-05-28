Шведская лыжница Йонна Сундлинг рассказала о планах на следующий сезон

Шведская лыжница Йонна Сундлинг, олимпийская чемпионка 2022 года в спринте и четырёхкратная чемпионка мира, высказалась о возвращении Фриды Карлссон, Майи Дальквист и Линн Сван в сборную для подготовки к новому сезону, а также рассказала о своих планах.

«Я рада, что Карлссон, Дальквист и Сван вернулись к подготовке со сборной. Мне кажется, это делает нас более полноценной командой. Приятно, что они снова выбрали этот путь подготовки. Это хорошо для команды.

Что касается планов на будущее, я хочу в будущем заниматься и спринтами и дистанционными гонками. Я верю в путь, которому следовала в прошлом сезоне. Да, в план подготовки будут внесены небольшие коррективы, но в остальном всё будет по-прежнему. Интервальные и силовые тренировки будут несколько отличаться", — приводит слова Сундлинг SVT.