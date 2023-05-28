Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Фото: Йоханнес Клебо проводит отпуск в Испании вместе с футболистом Сёрлотом и Дюрхаугом

Фото: Йоханнес Клебо проводит отпуск в Испании вместе с футболистом Сёрлотом и Дюрхаугом
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях фотографии со своего отдыха в Сан-Себастьяне (Испания). Он проводит его вместе со своей девушкой Пернилле Досвик, а также с двукратным чемпионом мира в эстафетах, норвежским лыжником Никласом Дюрхаугом (объявил о завершении карьеры в 2021 году) и норвежским нападающим «Реал Сосьедад» Александром Сёрлотом и его спутницей.

«Хорошее время в Сан-Себастьяне», — подписал фото Клебо.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира. А на чемпионате мира — 2023 норвежец завоевал три золотых медали и два серебра.

Ранее Клебо объявил, что будет готовиться к сезону-2023/2024 вне сборной Норвегии.

Материалы по теме
«Настали трудные времена». Без России лыжный спорт поглотил финансовый кризис
«Настали трудные времена». Без России лыжный спорт поглотил финансовый кризис
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023