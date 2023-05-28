Фото: Йоханнес Клебо проводит отпуск в Испании вместе с футболистом Сёрлотом и Дюрхаугом

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях фотографии со своего отдыха в Сан-Себастьяне (Испания). Он проводит его вместе со своей девушкой Пернилле Досвик, а также с двукратным чемпионом мира в эстафетах, норвежским лыжником Никласом Дюрхаугом (объявил о завершении карьеры в 2021 году) и норвежским нападающим «Реал Сосьедад» Александром Сёрлотом и его спутницей.

«Хорошее время в Сан-Себастьяне», — подписал фото Клебо.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира. А на чемпионате мира — 2023 норвежец завоевал три золотых медали и два серебра.

Ранее Клебо объявил, что будет готовиться к сезону-2023/2024 вне сборной Норвегии.