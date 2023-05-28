Фото: Йоханнес Клебо проводит отпуск в Испании вместе с футболистом Сёрлотом и Дюрхаугом

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях фотографии со своего отдыха в Сан-Себастьяне (Испания). Он проводит его вместе со своей девушкой Пернилле Досвик, а также с двукратным чемпионом мира в эстафетах, норвежским лыжником Никласом Дюрхаугом (объявил о завершении карьеры в 2021 году) и норвежским нападающим «Реал Сосьедад» Александром Сёрлотом и его спутницей.
«Хорошее время в Сан-Себастьяне», — подписал фото Клебо.
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира. А на чемпионате мира — 2023 норвежец завоевал три золотых медали и два серебра.
Ранее Клебо объявил, что будет готовиться к сезону-2023/2024 вне сборной Норвегии.
- 28 мая 2023
-
11:44
-
10:23
-
09:44
- 27 мая 2023
-
13:00
- 26 мая 2023
-
13:22
-
12:32
-
11:55
-
09:56
-
05:15
- 25 мая 2023
-
13:41
-
13:24
-
12:58
-
11:49
-
09:47
-
09:31
-
01:21
-
00:28
- 24 мая 2023
-
22:46
-
21:45
-
18:50
-
16:18
-
16:09
-
15:22
-
14:09
-
13:43
-
13:33
-
11:39
-
09:28
- 23 мая 2023
-
17:33
-
11:18
- 22 мая 2023
-
20:12
-
19:46
-
19:22
-
18:48
-
18:09