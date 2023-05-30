Спицов: катались с Большуновым по льду Магаданской бухты, и вдруг его узнал рыболов

Чемпион в эстафете и неоднократный призёр Олимпиады Денис Спицов рассказал о сборах с Александром Большуновым в Магадане. Он вспомнил забавную историю, как Большунова узнал один из рыбаков. Также Спицов рассказал, чем ему запомнился Магадан, и оценил условия жизни в этом городе.

«Не сорвали ли мы с Большуновым клёв рыбакам, когда проезжали по льду Магаданской бухты? Мы же по-быстрому, на классе. Кстати, один из рыбаков узнал Большунова. Оказалось, занимался когда-то лыжными гонками. Сидел человек у лунки, ловил рыбу. Вдруг мимо проехал Александр. От рыбака событие не ускользнуло.

Угостил ли уловом? Нет, но программа была обширной, успели попробовать магаданских вкусностей: краба, корюшку.

Чем запомнился Магадан? Провели много мастер-классов, пообщались со спортивными людьми, уяснили, что в Магадане действительно можно построить лыжный стадион с классным рельефом. Там пока 5-километровый круг, но тренеры сказали, что по сопкам реально проложить и 10- и 15-километровую трассу.

Жизнь и условия в Магадане отличаются, конечно, от средней полосы. Несмотря на апрель, задували приличные ветра, казалось, на улице минус 20. Но интерес к лыжам там очень велик. Ехали на гонку и видели огромное количество людей, добирающихся на лыжную трассу. Как нам сказали, если пассажир в Магадане сел в автобус с лыжами, с него не берут плату за проезд", — приводит слова Спицова «Матч ТВ».