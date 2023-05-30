«Издержки системы». Спицов рассказал о проблемах с инвентарём для лыжников в регионах РФ

Чемпион в эстафете и неоднократный призёр Олимпиады Денис Спицов отреагировал на информацию о том, что некоторым лыжникам приходится продавать инвентарь, который им предоставляют, чтобы добавить деньги и купить более качественные лыжи.

«У сборной контракты с производителями, нам сразу предоставляют классную продукцию. Когда бегали на Кубке мира, вообще не было проблем, могли в любой момент сдать неудачные лыжи и оттестировать новую пару. В регионах сложнее. Там тендеры, закупки, иногда поставщиками становятся спортивные магазины, не имеющие отношения к профессиональным лыжам. Спортсменам действительно приходится продавать то, что им не нужно, ради конкурентоспособного инвентаря. Издержки системы», — приводит слова Спицова «Матч ТВ».