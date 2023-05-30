«Издержки системы». Спицов рассказал о проблемах с инвентарём для лыжников в регионах РФ
Поделиться
Чемпион в эстафете и неоднократный призёр Олимпиады Денис Спицов отреагировал на информацию о том, что некоторым лыжникам приходится продавать инвентарь, который им предоставляют, чтобы добавить деньги и купить более качественные лыжи.
«У сборной контракты с производителями, нам сразу предоставляют классную продукцию. Когда бегали на Кубке мира, вообще не было проблем, могли в любой момент сдать неудачные лыжи и оттестировать новую пару. В регионах сложнее. Там тендеры, закупки, иногда поставщиками становятся спортивные магазины, не имеющие отношения к профессиональным лыжам. Спортсменам действительно приходится продавать то, что им не нужно, ради конкурентоспособного инвентаря. Издержки системы», — приводит слова Спицова «Матч ТВ».
Комментарии
- 30 мая 2023
-
11:37
-
10:26
-
10:10
-
09:59
- 29 мая 2023
-
16:30
-
13:06
- 28 мая 2023
-
12:57
-
11:44
-
10:23
-
09:44
- 27 мая 2023
-
13:00
- 26 мая 2023
-
13:22
-
12:32
-
11:55
-
09:56
-
05:15
- 25 мая 2023
-
13:41
-
13:24
-
12:58
-
11:49
-
09:47
-
09:31
-
01:21
-
00:28
- 24 мая 2023
-
22:46
-
21:45
-
18:50
-
16:18
-
16:09
-
15:22
-
14:09
-
13:43
-
13:33
-
11:39
-
09:28
Партнерский контент