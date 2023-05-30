Лыжница Матвеева: ЦСКА или «Спартак»? ЦСКА. Кто-то же должен болеть за нормальную команду

Вице-чемпионка мира 2017 года, известная российская лыжница Наталья Матвеева рассказала, что поддерживает футбольный клуб ЦСКА, в то время как её муж болеет за «Спартак».

«ЦСКА или «Спартак»? ЦСКА (смеётся). Я говорю: «Кто-то в семье же должен болеть за нормальную команду».

Есть ли конфликты с мужем по этому поводу? Нет. Я вот недавно отправила мужа на «Спартак», который вроде бы с «Уралом» играл. Муж не знал об этом, я с друзьями договорилась, купила абонемент, всё за час ему сказала, хотя он хотел дома смотреть. Я говорю: «Ты едешь на футбол, а мы с Максимкой дома побудем». Конечно, если «Спартак» проиграл, он говорит, что счёт не по игре (смеётся).

Когда в последний раз ходила на матч? Наверное, до декрета мы с мужем ходили. Были на трибуне «Спартака». Я его всегда спрашиваю, почему мы только на спартаковскую трибуну ходим, когда команда с ЦСКА играет, но он непреклонен. Приходится ходить на трибуну красно-белых», — приводит слова Матвеевой Sport24.