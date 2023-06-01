Нортуг: Кубок мира по лыжам в опасности. Постоянные победы норвежцев убивают интерес

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира Петтер Нортуг высказался о падении интереса к лыжным гонкам.
«Когда я выступал на профессиональном уровне, конкуренция была гораздо выше. Кубок мира был интересным, спортсмены из разных стран были способны побеждать. Надеюсь, международная федерация внесёт верные изменения, чтобы вернуть энтузиазм в соревнования.
Кубок мира по лыжным гонкам в опасности. Международная федерация лыжного спорта (FIS) принимает сомнительные решения, такие как сокращение дистанции мужской эстафеты, чтобы дать шанс большему количеству стран, и в то же время отказывается от гонок, которые вошли в историю нашего вида спорта. Когда отдаляешься от корней, это страшно. Я понимаю ход мыслей, но это не позволит другим работать над повышением своего уровня. Не знаю, что в итоге решит FIS. Если нам не удастся вернуть интерес к лыжным гонкам в Европе, будет очень сложно. Посмотрите на результаты. Норвежцы занимают все призовые места, по крайней мере, в мужских соревнованиях. Это убивает интерес к лыжному спорту», — приводит слова Нортуга Ski-Nordique.
- 1 июня 2023
-
13:52
- 30 мая 2023
-
15:57
-
13:05
-
12:19
-
12:17
-
12:07
-
11:37
-
10:26
-
10:10
-
09:59
- 29 мая 2023
-
16:30
-
13:06
- 28 мая 2023
-
12:57
-
11:44
-
10:23
-
09:44
- 27 мая 2023
-
13:00
- 26 мая 2023
-
13:22
-
12:32
-
11:55
-
09:56
-
05:15
- 25 мая 2023
-
13:41
-
13:24
-
12:58
-
11:49
-
09:47
-
09:31
-
01:21
-
00:28
- 24 мая 2023
-
22:46
-
21:45
-
18:50
-
16:18
-
16:09