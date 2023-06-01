Ковальчик — о смерти мужа: навечно закрыть эту дверь — самое сложное, что я делала в жизни

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам полька Юстина Ковальчик высказалась о гибели мужа Кацпера Текиели.
«Я была замужем за самым замечательным мужчиной на этой земле. Оставить его и навсегда закрыть эту дверь — самое сложное, что я когда-либо делала в жизни. Наш Хуго появился на свет, потому что мой любимый муж не был уверен, что я смогу справиться в одиночку с любой ситуацией. Я не подведу своего сына. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вырастить Хуго таким же прекрасным человеком, каким был его отец. Хуго принесёт кому-то столько же счастья, сколько дарил мне его отец. У Хуго был замечательный отец», — написала Ковальчик на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Текиели, который занимался альпинизмом, погиб в результате схода лавины в швейцарских Альпах. Тело 38-летнего мужчины было обнаружено 18 мая недалеко от горной вершины Юнгфрау.
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