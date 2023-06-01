«Уже хочется приступить к тренировочным дням». Беременная Сорина опубликовала свежее фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Татьяна Сорина, в данный момент находящаяся в положении, опубликовала новое фото. Муж и тренер спортсменки — Егор Сорин, работающий в сборной России.
«Осталось немного времени насладиться своим положением. Уже хочется приступить к тренировочным будням. И спокойствие моего тренера на этом закончится, да, Егор?» — подписала фото Сорина.
Фото: из личного архива Татьяны Сориной
Напомним, о второй беременности Сориной стало известно в марте этого года. Егор и Татьяна Сорины поженились в 2019 году. Под руководством мужа Татьяна добилась главных достижений в карьере. Татьяна Сорина — олимпийская чемпионка 2022 года и серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете, серебряный призёр мини-тура Кубка мира по лыжным гонкам — 2020/2021 в Руке (Финляндия), а на уровне чемпионата России — пятикратная чемпионка страны (2016, 2021).
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