Бородавко: интерес к лыжным гонкам падает. Предсказуемость — раз. Никакой интриги — два

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова норвежского лыжника, 13-кратного чемпиона мира Петтера Нортуга о падении интереса публики к лыжам.
«Лыжные гонки всегда интересно смотреть, когда есть интрига и борьба. Особенно, когда в борьбу вступают спортсмены из разных стран. Это повышает интерес во всем мире. Раньше интрига была, было много талантливых ребят, которые добавляли зрелищности.
Нортуг сказал, что засилье норвежцев убивает интерес к лыжам? Это не так, но интерес падает. Предсказуемость — раз. Никакой интриги — два. Для кого‑то, для тех же шведов, итальянцев и немцев — это шанс побывать в призах. Для кого‑то радость, что нас нет и у них есть возможность занять те призовые места, которые они никогда бы не заняли», — цитирует Бородавко Матч ТВ.
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