«Бывает очень тяжело». Хейди Венг рассказала о постоянных головных болях

Норвежская лыжница Хейди Венг рассказала о постоянных головных болях.

«Голова болит постоянно. Это происходит в течение дня и утихает, когда я делаю перерывы и остаюсь одна. Бывает очень тяжело. Социальные взаимодействия тоже отнимают много сил, я совсем валюсь с ног. Это напрягает психику. Хуже всего водить машину при головной боли. После этого я долго лежу и восстанавливаюсь. В один из дней я проснулась без головной боли. Это было так неожиданно, и показалось, что что-то не так (улыбается).

Что касается лечения, я не специалист, поэтому не буду говорить, как борюсь с этим. Но я стараюсь работать над собой. Для меня главное — выздороветь и вести нормальную повседневную жизнь. Тренировки и командные собрания слишком дорого обходятся мне сейчас», — приводит слова Венг NRK.