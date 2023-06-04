«Бывает очень тяжело». Хейди Венг рассказала о постоянных головных болях

Норвежская лыжница Хейди Венг рассказала о постоянных головных болях.
«Голова болит постоянно. Это происходит в течение дня и утихает, когда я делаю перерывы и остаюсь одна. Бывает очень тяжело. Социальные взаимодействия тоже отнимают много сил, я совсем валюсь с ног. Это напрягает психику. Хуже всего водить машину при головной боли. После этого я долго лежу и восстанавливаюсь. В один из дней я проснулась без головной боли. Это было так неожиданно, и показалось, что что-то не так (улыбается).
Что касается лечения, я не специалист, поэтому не буду говорить, как борюсь с этим. Но я стараюсь работать над собой. Для меня главное — выздороветь и вести нормальную повседневную жизнь. Тренировки и командные собрания слишком дорого обходятся мне сейчас», — приводит слова Венг NRK.
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