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Минспорта опубликовало список кандидатов в лыжную сборную России на следующий сезон

Минспорта опубликовало список кандидатов в лыжную сборную России на следующий сезон
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Министерство спорта России опубликовало список кандидатов в сборную России по лыжным гонкам на сезон-2023/2024.

ОСНОВНОЙ СОСТАВ:

Мужчины:
Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Алексей Виценко, Ермил Вокуев, Сергей Волков, Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Дмитрий Кондрашов, Савелий Коростелёв, Андрей Ларьков, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Андрей Парфёнов, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Евгений Семяшкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Антон Тимашов, Константин Тиунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Женщины:
Алена Баранова, Лидия Горбунова, Екатерина Евтягина, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Мария Козекаева, Евгения Крупицкая, Анастасия Кулешова, Арина Кусургашева, Дарья Непряева, Наталья Непряева, Майя Новикова, Елизавета Пантрина, Алёна Перевозчикова, Анастасия Прокофьева, Алеся Рушенцева, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Анна Суркова, Анастасия Фалеева, Ольга Царёва, Елизавета Шалабода.

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