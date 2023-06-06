Непряева выложила романтическое фото с Терентьевым. Болельщики заметили кольцо

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Непряева опубликовала в социальных сетях совместное фото с возлюбленным, двукратным бронзовым призёром Олимпиады-2022 по лыжным гонкам Александром Терентьевым.
На фото Непряева позирует в строгом белом платье, а Терентьев – в чёрной рубашке.
«Без сомнений», — подписала фото Непряева.
Фото доступны в телеграм-канале Натальи Непряевой
Некоторые подписчики предположили, что Терентьев сделал Непряевой предложений или пара расписалась в ЗАГСе.
«Я вижу помолвочное кольцо»;
«Поженились? Поздравляем!»;
«Это предложение»;
«Колечко-колечко-кольцо. Какие красивые! Поздравляем», — написали пользователи.
Напомним, о романтических отношениях двух ведущих лыжников сборной России стало известно в октябре 2022 года. И Непряева, и Терентьев уже продолжительное время тренируются в группе Юрия Бородавко.
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