Непряева выложила романтическое фото с Терентьевым. Болельщики заметили кольцо

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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Непряева опубликовала в социальных сетях совместное фото с возлюбленным, двукратным бронзовым призёром Олимпиады-2022 по лыжным гонкам Александром Терентьевым.

На фото Непряева позирует в строгом белом платье, а Терентьев – в чёрной рубашке.

«Без сомнений», — подписала фото Непряева.

Фото доступны в телеграм-канале Натальи Непряевой

Некоторые подписчики предположили, что Терентьев сделал Непряевой предложений или пара расписалась в ЗАГСе.

«Я вижу помолвочное кольцо»;

«Поженились? Поздравляем!»;

«Это предложение»;

«Колечко-колечко-кольцо. Какие красивые! Поздравляем», — написали пользователи.

Напомним, о романтических отношениях двух ведущих лыжников сборной России стало известно в октябре 2022 года. И Непряева, и Терентьев уже продолжительное время тренируются в группе Юрия Бородавко.