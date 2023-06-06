Бронзовый призёр Олимпийских игр Анастасия Кулешова рассказала о проблемах со здоровьем перед сбором в Малиновке.

«Жизнь такая интересная штука. Самое крутое в ней — ты не знаешь, что будет завтра. И пора бы уже научиться принимать все её подарки (хорошие и не очень) с осознанием и правильным посылом, что ли. Вот так один день катаешь на веле, а на следующий день лежишь дома с гайморитом. Ладно, значит, так надо сейчас.

Итак, спустя 4 дня сидения дома, я пошла двигаться. И хватило меня на час, потом я села на лавочку и пришлось вызывать мужа, назад я бы не вернулась. Антибиотики — это жесть, конечно, люди», — написала Кулешова в телеграм-канале.

Напомним, Анастасия Кулешова является бронзовым призёром Олимпийских игр (2018) и чемпионата мира (2019).