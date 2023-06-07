Ступак: печально смотреть, как мой любимый вид спорта становится максимально скучным

Российская лыжница Юлия Ступак, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, поделилась мнением о международном лыжном спорте в сезоне-2022/2023.

«Посмотрела сейчас гонку с чемпионата мира этого года. Стало интересно. Выключила почти сразу! Без российских спортсменов международные лыжные гонки – неполноценные. У мужчин так вообще всё понятно ещё до старта.

А уравнение дистанций… Печально смотреть, как мой любимый вид спорта становится максимально скучным», – написала лыжница в социальной сети.

Начиная с этого сезона Международная федерация лыжного спорта уравняла дистанции гонок в мужских и женских соревнованиях. Спортсмены из России и Беларуси всё ещё не допущены FIS до участия в международных соревнованиях.