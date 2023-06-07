Калле Хальфварссон: мне просто не нужно сдаваться до чемпионата мира в 2025 году

Шведский лыжник, призёр чемпионатов мира Калле Хальфварссон поделился мнением о главных целях в своей спортивной карьере.
«Моя карьера ещё не закончена, но, если бы мне пришлось завершить её без индивидуальной медали на чемпионате мира, для меня это было бы чертовски странно, и я бы думал об этом всю жизнь. Тронхейм будет для меня важным событием, и мне просто не нужно сдаваться до тех пор.
Я всегда надеюсь, что следующий сезон по результатам будет лучше, чем предыдущий, и не уверен, что завершу выступления в 2025 году. Посмотрим, что скажет моя семья. Когда я почувствую, что катаюсь на лыжах только для того, чтобы получать зарплату, это будет означать, что пришло время остановиться», — приводит слова лыжника издание Fondo Italia со ссылкой на эфир шведского СМИ Expressen.
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