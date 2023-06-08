«Никакой Альпе-Чермис не сравнится». Варвара Прохорова — о восхождении на Эльбрус на лыжах

Мастер спорта по лыжным гонкам, российская спортсменка Варвара Прохорова, которая первой в мире покорила Эльбрус на беговых лыжах, прокомментировала своё достижение.
Восхождение началось сегодня, 8 июня, в четыре часа утра по московскому времени. Оно заняло больше девяти часов.
«Никакой Альпе-Чермис (последняя гора на «Тур де Ски» — Прим. «Чемпионата».) с таким восхождением не сравнится! Это намного сложнее. Честно скажу, лыжи мне больше мешали — как гири на ногах были. Из-за этого восхождение заняло больше девяти часов, тогда как тот же самый маршрут я проходила на скорость ногами, что занимали у меня меньше четырёх часов. Последние два часа уже сильно тошнило, приходилось терпеть. Но я горжусь тем, что добилась поставленной цели», — сказала Прохорова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
31-летняя Прохорова участвовала в соревнованиях по лыжероллерам, лыжным гонкам и ски-альпинизму, а также в марафонской серии Russialoppet.
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