Бородавко: Спартакиада важна не только спортсменам, но и губернаторам

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о Всероссийской зимней Спартакиаде, которая пройдёт с 9 по 18 февраля 2024 года.
«Это соревнования очень высокого ранга. По значимости они очень важны не только спортсменам, но и губернаторам, потому что спортсмены будут представлять свои регионы. Это возврат к прежним соревнованиям, в СССР это были очень важные соревнования, они ставились на один уровень как минимум с чемпионатом страны. У нас очень много сильных спортсменов, которые могут показать выдающийся результат, будем равняться на себя и стараться быть на высоте.
Я уверен, что турнир пройдет на высоком уровне. Вспомните, как соревнования прошли в этом году, какие прекрасные турниры были по всей России. Великолепно прошли «Чемпионские высоты» в Малиновке, чемпионат России в Тюмени, финал Кубка России в Кировске. Сейчас очень хорошие возможности у наших спонсоров, все организаторы понимают значимость этих стартов и сделают всё, чтобы они прошли хорошо», — приводит слова тренера издание «РИА Новости Спорт».
Также сообщается, что Елена Вяльбе, глава Федерации лыжного спорта России, подтвердила участие в Спартакиаде всех сильнейших российских лыжников.
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