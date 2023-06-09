Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Бородавко: Спартакиада важна не только спортсменам, но и губернаторам

Бородавко: Спартакиада важна не только спортсменам, но и губернаторам
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о Всероссийской зимней Спартакиаде, которая пройдёт с 9 по 18 февраля 2024 года.

«Это соревнования очень высокого ранга. По значимости они очень важны не только спортсменам, но и губернаторам, потому что спортсмены будут представлять свои регионы. Это возврат к прежним соревнованиям, в СССР это были очень важные соревнования, они ставились на один уровень как минимум с чемпионатом страны. У нас очень много сильных спортсменов, которые могут показать выдающийся результат, будем равняться на себя и стараться быть на высоте.

Я уверен, что турнир пройдет на высоком уровне. Вспомните, как соревнования прошли в этом году, какие прекрасные турниры были по всей России. Великолепно прошли «Чемпионские высоты» в Малиновке, чемпионат России в Тюмени, финал Кубка России в Кировске. Сейчас очень хорошие возможности у наших спонсоров, все организаторы понимают значимость этих стартов и сделают всё, чтобы они прошли хорошо», — приводит слова тренера издание «РИА Новости Спорт».

Также сообщается, что Елена Вяльбе, глава Федерации лыжного спорта России, подтвердила участие в Спартакиаде всех сильнейших российских лыжников.

Материалы по теме
«Настали трудные времена». Без России лыжный спорт поглотил финансовый кризис
«Настали трудные времена». Без России лыжный спорт поглотил финансовый кризис
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023