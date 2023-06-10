Николай Панкратов: уравнивание дистанций у мужчин и женщин в лыжах — нонсенс

Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, призёр чемпионата мира и участник Олимпийских игр Николай Панкратов поделился мнением об уравнивании дистанций у мужчин и женщин.
«Уравнивание дистанций у мужчин и женщин – это нонсенс. Для меня это непонятно и неприемлемо. Мужчины сильнее, они всегда бегали больше. На более длинных дистанциях у женщин борьбы будет меньше. Уровень конкуренции тоже будет меньше. А что касается мужчин, то все гонки будет выигрывать Йоханнес Клебо.
Присоединятся ли к данным нововведениям в России, пока непонятно. Я бы оставил всё как есть, потому что в ближайшей перспективе российские атлеты не будут выступать на международных стартах. Хотя бы на год ещё хочется остаться в классическом понимании гонок.
Что касается рекордов и как быть с ними, то в лыжных гонках официальных рекордов как таковых нет. Поэтому соединение и уравнивание дистанций у мужчин и женщин никакого влияния на рекорды в этом плане не окажет», — сказал Панкратов в эфире спортивного радио «Движение».
Напомним, ранее совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда объявил о решении уравнять дистанции женских и мужских гонок на чемпионатах мира.
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