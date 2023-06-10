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Жена Большунова вошла в список специалистов, работающих со сборной России по лыжным гонкам

Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, включена в список специалистов, работающих со сборной России по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Большунова будет занимать пост администратора тренировочного процесса. Место работы — Центр спортивной подготовки в Москве.

Напомним, Большунова завершила профессиональную лыжную карьеру в 2021 году. В том же году экс-спортсменка вышла замуж за Александра Большунова. 27 августа 2022 года супруги впервые стали родителями.

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).