Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Жена Большунова вошла в список специалистов, работающих со сборной России по лыжным гонкам

Жена Большунова вошла в список специалистов, работающих со сборной России по лыжным гонкам
Аудио-версия:
Комментарии

Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, включена в список специалистов, работающих со сборной России по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Большунова будет занимать пост администратора тренировочного процесса. Место работы — Центр спортивной подготовки в Москве.

Напомним, Большунова завершила профессиональную лыжную карьеру в 2021 году. В том же году экс-спортсменка вышла замуж за Александра Большунова. 27 августа 2022 года супруги впервые стали родителями.

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).

Материалы по теме
Спицов: катались с Большуновым по льду Магаданской бухты, и вдруг его узнал рыболов
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023