«Последние два часа постоянно тошнило». Российская лыжница — о восхождении на Эльбрус

Мастер спорта по лыжным гонкам, российская спортсменка Варвара Прохорова, которая первой в мире покорила Эльбрус на беговых лыжах, рассказала о своём опыте восхождения.

«Это Альпе-Чермис (финальная гора на «Тур де Ски». — Прим. «Чемпионат») в какой-то степени. В какой, даже сказать не могу. Ну сколько они там бегут в гору на последнем этапе «Тур де Ски»? Чуть меньше трёх километров? Мой маршрут – десять километров с совершенно другим градиентом.

А лыжи только мешали! Я словно с гирями на ногах поднималась. Это было моё самое сложное восхождение, оно больше девяти часов заняло, последние два часа меня постоянно тошнило. Когда я бегаю скоростное восхождение, то маршрут в 10 км преодолеваю за 3 часа 45 минут. Это быстро. Восхождение на лыжах больше двух таких, получается», — сказала Прохорова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.