В ФЛГР объяснили, будут ли уравнены дистанции у мужчин и женщин в российских соревнованиях

Председатель комитета Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) по организации и проведению соревнований Игорь Беломестнов рассказал, какие изменения форматов гонок произойдут в российском календаре в сезоне-2023/2024.
«Будут ли уравнены дистанции у мужчин и женщин в российских соревнованиях? Изменения, принятые FIS, мы планомерно будем внедрять на этапах Кубка России. Речь о равных дистанциях для раздельных гонок – по 10 км и для скиатлонов – 20 км. Возможны изменения в планируемой программе Спартакиады сильнейших, что касается дистанции гонок. Чемпионат России пройдёт по классическому формату.
Смешанных эстафет в предстоящем сезоне не будет. Спринтерские гонки будут проходить в прежнем формате. Квалификация из одной попытки и забеги», — приводит слова Беломестнова телеграм-канал «На лыжи».
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