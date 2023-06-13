Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Стало известно, где пройдут этапы Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2023/2024

Стало известно, где пройдут этапы Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2023/2024
Комментарии

Председатель комитета Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) по организации и проведению соревнований Игорь Беломестнов рассказал, где пройдут этапы Кубка России в сезоне-2023/2024.

Решения об изменениях календаря российских соревнований лыжников и форматах гонок были приняты накануне на заседании руководящего, тренерского и судейского составов ФЛГР, на котором обсуждались важнейшие вопросы по проведению сезона-2023/2024.

«Этапы Кубка России планируется провести в Вершине Тёи, Тюмени, Чусовом, Кирово-Чепецке, Казани, Тюмени и финал в Кировске. В программу финального этапа Кубка России по сравнению с прошлым сезоном будет добавлен масс-старт», — приводит слова Беломестнова телеграм-канал «На лыжи».

Материалы по теме
Лучшие моменты российского лыжного сезона. Битва Большунова и Устюгова затмила не всё!
Лучшие моменты российского лыжного сезона. Битва Большунова и Устюгова затмила не всё!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023