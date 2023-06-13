Стало известно, где пройдут этапы Кубка России по лыжным гонкам в сезоне-2023/2024
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Председатель комитета Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) по организации и проведению соревнований Игорь Беломестнов рассказал, где пройдут этапы Кубка России в сезоне-2023/2024.
Решения об изменениях календаря российских соревнований лыжников и форматах гонок были приняты накануне на заседании руководящего, тренерского и судейского составов ФЛГР, на котором обсуждались важнейшие вопросы по проведению сезона-2023/2024.
«Этапы Кубка России планируется провести в Вершине Тёи, Тюмени, Чусовом, Кирово-Чепецке, Казани, Тюмени и финал в Кировске. В программу финального этапа Кубка России по сравнению с прошлым сезоном будет добавлен масс-старт», — приводит слова Беломестнова телеграм-канал «На лыжи».
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