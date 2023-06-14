Сервисмена Йоханнеса Клебо убрали из сборной Норвегии по лыжным гонкам

Норвежская лыжная ассоциация не продлила контракт с сервисменом Фроде Педерсеном, который работал с пятикратным олимпийским чемпионом норвежским лыжником Йоханнесом Клебо.
«Новый менеджер сервис-бригады сборной сказал мне, что контракт не был продлён. Его срок действия истёк 1 июня. Мне больше нечего сказать», — приводит слова Педерсена Adressa.
Напомним, в конце апреля Клебо покинул сборную Норвегии по лыжным гонкам. Спортсмен уже несколько лет не мог договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, основной из которых — график тренировок. Клебо принял решение готовиться к сезону-2023/2024 самостоятельно.
По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира, а на чемпионате мира — 2023 норвежец завоевал три золотые медали и два серебра.
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