Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сервисмена Йоханнеса Клебо убрали из сборной Норвегии по лыжным гонкам

Сервисмена Йоханнеса Клебо убрали из сборной Норвегии по лыжным гонкам
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежская лыжная ассоциация не продлила контракт с сервисменом Фроде Педерсеном, который работал с пятикратным олимпийским чемпионом норвежским лыжником Йоханнесом Клебо.

«Новый менеджер сервис-бригады сборной сказал мне, что контракт не был продлён. Его срок действия истёк 1 июня. Мне больше нечего сказать», — приводит слова Педерсена Adressa.

Напомним, в конце апреля Клебо покинул сборную Норвегии по лыжным гонкам. Спортсмен уже несколько лет не мог договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, основной из которых — график тренировок. Клебо принял решение готовиться к сезону-2023/2024 самостоятельно.

По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира, а на чемпионате мира — 2023 норвежец завоевал три золотые медали и два серебра.

Материалы по теме
Клебо сообщил, что будет тренироваться с исключённым из сборной Норвегии Иверсеном
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023