Елена Вяльбе: мировой спорт страдает от отсутствия российских спортсменов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что международный спорт страдает из-за отсутствия российских атлетов на соревнованиях.
«Мировой спорт страдает от отсутствия российских спортсменов. Все привыкли считать деньги, а без наших спортсменов как их зарабатывать? Я не знаю. Но это их проблемы. И я считаю, как уже не раз говорила, что ехать на Олимпийские игры и международные соревнования без флага и гимна нам не стоит», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых российские атлеты смогут вернуться на международные соревнования в нейтральном статусе.
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