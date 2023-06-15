Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе: мировой спорт страдает от отсутствия российских спортсменов

Елена Вяльбе: мировой спорт страдает от отсутствия российских спортсменов
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что международный спорт страдает из-за отсутствия российских атлетов на соревнованиях.

«Мировой спорт страдает от отсутствия российских спортсменов. Все привыкли считать деньги, а без наших спортсменов как их зарабатывать? Я не знаю. Но это их проблемы. И я считаю, как уже не раз говорила, что ехать на Олимпийские игры и международные соревнования без флага и гимна нам не стоит», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых российские атлеты смогут вернуться на международные соревнования в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Председатель НОК Финляндии: вынужден признать, что МОК пророссийский до безумия
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023