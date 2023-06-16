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Норвежка Марит Бьорген станет экспертом по лыжным гонкам на телеканале Viaplay

Норвежка Марит Бьорген станет экспертом по лыжным гонкам на телеканале Viaplay
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Восьмикратная олимпийская чемпионка, 43-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген будет экспертом по лыжным гонкам на канале Viaplay.

«Я слежу за лыжами, увлечена своим видом спорта. Хочу попробовать выступить в роли эксперта. Важно как критиковать, так и хвалить спортсменов. Не закрывать глаза на проблемы. Для того чтобы заинтересовать аудиторию, необходимо разбираться в вопросе и задавать неудобные вопросы. Если мы хотим, чтобы наш вид спорта выжил, важно, чтобы лыжники взаимодействовали с журналистами и не боялись камеры. Нужны слёзы радости, эмоции после поражений, конфликты и переживания.

Лыжный спорт в Норвегии — важная часть спортивной культуры. Скоро будет чемпионат мира в Тронхейме, и я думаю, что это вызовет большой интерес. У нас есть Клебо и Шистад. Но важно, чтобы лыжники общались и вносили свой вклад в укрепление интереса», — приводит слова Бьорген VG.

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