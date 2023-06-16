Татьяна Сорина стала мамой во второй раз

Российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Татьяна Сорина сегодня, 16 июня, ночью родила второго ребёнка. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях, выложив новые фотографии.
Фото: Социальные сети Татьяны Сориной
Фото: Социальные сети Татьяны Сориной
«Моё доброе утро. Новая ступень в нашей жизни. Теперь я в строю! Егор Сорин, надеюсь, план готов», — подписала лыжница фотографии.
Егор Сорин, муж спортсменки и тренер сборной России, является и её личным тренером. Пара жената с 2019 года. В 2020 году у Егора и Татьяны Сориных родилась дочка, девочку зовут София.
Татьяне Сориной сейчас 29 лет, на внутренних соревнованиях лыжница представляет Тюменскую область. Помимо Татьяны, в группу Егора Сорина в сборной России входят олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Юлия Ступак.
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