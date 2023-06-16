Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Клебо может разорвать контракт с Gillette из-за работы компании в России

Клебо может разорвать контракт с Gillette из-за работы компании в России
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо может отказаться от сотрудничества с брендом Gillette, принадлежащим компании Procter&Gamble, из-за того, что он продолжает работу на российском рынке.

«У Йоханнеса есть рекламный контракт с Gillette с февраля. Это часть кампании бренда, которую Норвежская лыжная ассоциация поддержала во время этапа Кубка мира в Хольменколлене. Мы знаем о проблеме, связанной с Procter&Gamble, и уже начали диалог с компанией. Разорвать контракт? Мы будем ждать ответа компании и критически оценивать его», — приводит комментарий Хокона Клебо, отца и менеджера спортсмена, издание VG.

В последние недели в Норвегии большое внимание уделяется проблеме работы брендов, внесённых Украиной в чёрный список из-за продолжения их работы в России.

Материалы по теме
Жаркие фото из Дубая: как звёзды российских и мировых лыж провели отпуск
Истории
Жаркие фото из Дубая: как звёзды российских и мировых лыж провели отпуск
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023