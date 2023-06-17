Вяльбе: Ступак должна составлять конкуренцию Непряевой. Не будет Наташа стоять особняком

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о работе олимпийской чемпионки российской лыжницы Юлии Ступак в группе тренера Егора Сорина. Ранее спортсменка тренировалась под руководством специалиста Юрия Бородавко.

«Не люблю слово «мотивация», у спортсмена должна быть цель. Мотивация, наверное, нужна офисному работнику, чтобы ходить на работу. У спортсменов должна быть цель. Если у Юли есть цель, она к ней будет идти. У неё была больше психологическая проблема, она не смогла влиться в команду после группы, в которой работала раньше. Всё обсудили, все всё поняли. Работает с Егором Владимировичем. Он её раньше не тренировал, она всё выполняет, всё делает, приехала в абсолютно хороших физических кондициях, человек заряжен. Она должна составлять конкуренцию Наталье Непряевой, это и так понятно. Татьяна Сорина вернётся, у девчонок не будет одна Наташа стоять особняком», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».