Фото: Йоханнес Клебо проводит свободное время за игрой в гольф

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях фото, на котором играет в гольф.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира, а на чемпионате мира — 2023 он:

• Завоевал золото в личном спринте классическим стилем;

• Завоевал золото с Полом Голбергом в командном спринте свободным стилем;

• Завоевал серебро в скиатлоне;

• Занял четвёртое место в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем;

• Завоевал золото в эстафете;

• Занял второе место в марафоне классическим стилем.

Ранее Клебо объявил, что будет готовиться к сезону-2023/2024 вне сборной Норвегии. Отдых перед межсезоньем он проводил со своей девушкой Пернилле Досвик в Марбелье (Испания).