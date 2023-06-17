Фото: Йоханнес Клебо проводит свободное время за игрой в гольф

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях фото, на котором играет в гольф.
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира, а на чемпионате мира — 2023 он:
• Завоевал золото в личном спринте классическим стилем;
• Завоевал золото с Полом Голбергом в командном спринте свободным стилем;
• Завоевал серебро в скиатлоне;
• Занял четвёртое место в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем;
• Завоевал золото в эстафете;
• Занял второе место в марафоне классическим стилем.
Ранее Клебо объявил, что будет готовиться к сезону-2023/2024 вне сборной Норвегии. Отдых перед межсезоньем он проводил со своей девушкой Пернилле Досвик в Марбелье (Испания).
- 17 июня 2023
-
22:44
-
20:25
-
17:34
-
16:55
-
12:27
- 16 июня 2023
-
16:42
-
12:22
-
11:25
-
10:17
- 15 июня 2023
-
15:58
-
14:06
-
09:53
-
03:53
- 14 июня 2023
-
22:52
-
09:50
- 13 июня 2023
-
17:33
-
17:24
- 11 июня 2023
-
15:30
-
15:05
-
14:50
- 10 июня 2023
-
14:42
-
10:27
-
07:05
- 9 июня 2023
-
11:48
-
11:28
-
10:53
-
10:31
-
09:48
- 8 июня 2023
-
20:16
-
20:07
-
16:45
- 7 июня 2023
-
23:15
-
09:58
-
09:13
- 6 июня 2023
-
15:07