«Очень любит борщ». Анна Большунова рассказала о предпочтениях Александра в еде

Лыжница Анна Большунова, супруга трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, рассказала о предпочтениях мужа в еде.

«Я много чего готовлю, а он вообще всё ест. Надеюсь, что он делает это не потому, что ему деваться некуда, а потому, что действительно вкусно (смеётся). Он очень любит борщ», — сказала Большунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Большунова (в девичестве Жеребятьева) — чемпионка России, призёр этапа Кубка мира, чемпионка мира среди молодёжи и юниоров. Анна завершила карьеру из-за травмы в марте 2021 года, а в апреле вышла замуж. 27 августа 2022 года в семье Александра и Анны Большуновых родилась дочь. Девочку назвали Евой.

Полностью интервью с Анной Большуновой можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 20 июня, в 10:00 мск.