«Он гораздо спокойнее». Жена Большунова — о характере Александра после рождения дочери

Лыжница Анна Большунова, супруга трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, рассказала, как изменилась их жизнь после рождения дочери.
«Я была лыжницей? Наверное, в прошлой жизни. Сейчас я постоянно с Евой и почти всегда одна, только Саша помогает. Но мы сами выбрали такую жизнь. Мы же видим всё новое, чему она учится: первая улыбка, первый зубик, первый шаг. Иногда она за одну ночь может поменяться. Саша сначала не верил, а потом и сам обратил на это внимание. Рождение дочки его очень сильно смягчило.
Сейчас он гораздо спокойнее ко всему относится. Всё благодаря дочке. Я стараюсь его успокоить, вместе с ним ищу причину того, как прошла гонка, что привело к такому результату. Но он и правда редко выплёскивает эмоции, ярче всего это проявилось в Оберстдорфе после полтинника на чемпионате мира – 2021. Тогда я была рядом и уделила ему всё внимание. Мне кажется, если бы тогда меня не было там, ему было бы сложнее перенести и принять всё случившееся», — сказала Большунова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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